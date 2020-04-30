İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca söz konusu devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.