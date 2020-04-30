Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca söz konusu devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Bugün 11:40 TSİ- Gündem
İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin yapıldığını açıkladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz