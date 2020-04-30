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Bugün 12:05 TSİ- Gündem

Yargıda süreler 15 Haziran’a kadar ertelendi

"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre korona virüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresi 15 Haziran’a kadar uzatıldı.
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Cumhurbaşkanı Kararı’nda, "Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

YARGIDA 15 HAZİRAN’A KADAR DURAN SÜRELERİN KAPSAM VE İÇERİĞİ

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ihbar ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler, CMK, HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hakim tarafından tayin edilmiş tüm süreler, arabulucuk, uzlaşma gibi alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin süreler, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzatma kararıyla icra-iflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart-15 Haziran arası için, icra işleri ise 22 Mart-15 Haziran arası için durdu. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak. İcrada daha önce satış günü verilmiş ise bile bu işlemler de durmaya devam edecek. 15 Haziran’dan sonra yeni satış günü verilecek. Ancak yeni satış ilanı için tekrar ilan ücreti alınmayacak. Bu ilan elektronik ortamda yapılacak.

İŞLEMEYE DEVAM EDECEK SÜRELER HANGİLERİ?

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zaman aşımı süreleri, CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler, HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler durmayacak.

Adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmalar da HSK kararıyla 15 Haziran’a kadar ertelendi. Yargıtay ve Danıştay’daki duruşmaları erteleme yetkisi ise bu mahkemelerin Başkanlar Kurulu tarafından kararlaştırılacak. Salgının seyrine göre ertelenme tarihlerinin değiştirilmesi mümkün. Virüs tehlikesinin gidişatı bu konudaki takvimi belirleyecek.

Bugün 12:05 TSİ İHA Ankara- Gündem

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