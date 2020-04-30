Kanada’nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG Salihreis fırkateynimiz ve görevli helikopterimiz, dün akşam İyon Denizi’ne düşerek kaybolan Kanada’ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor” denildi. Paylaşımda ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.