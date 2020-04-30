Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG Salihreis fırkateynimiz ve görevli helikopterimiz, dün akşam İyon Denizi’ne düşerek kaybolan Kanada’ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor” denildi. Paylaşımda ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
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Kanada’nın düşen helikopterini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyni ve görevli helikopterin dün akşam İyon Denizi’ne düşerek kaybolan Kanada’ya ait Fredericton fırkateyninin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz