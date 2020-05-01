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Belediye'den 1 Mayıs jesti! Moral ikramiyesi dağıtıldı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Altındağ’da anlamlı bir törenle kutlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, belediyede hizmet veren işçilerle bir araya geldi.

Elif Duman
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Altındağ’da anlamlı bir törenle kutlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, belediyede hizmet veren işçilerle bir araya geldi. Başkan Balcı, Kovid-19 ile mücadelede büyük emek veren personele moral ikramiyesi verildiğini açıkladı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’ın güzelleşmesinde emeği olan belediye çalışanlarını unutmadı. Altındağ Belediyesi Akköprü Kampüsü'nde düzenlenen “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” töreni, hem duygu hem de coşku dolu anlara sahne oldu.

Hak-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 no’lu Şube Başkanı Recep Dere’nin de hazır bulunduğu törende, Altındağ’a emek veren belediye işçileri bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına titizlikle uyulan törende, tüm hijyen kurallarına da dikkat edildi. 

ALIN TERİNE ÖVGÜ

İşçilere hitaben yaptığı konuşmasında alın terinin ve emeğin önemine vurgu yapan Başkan Balcı, “Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Altındağ Belediyesi olarak her zaman emektar çalışanlarımızın yanında olduk. Altındağ’da göreve geldiğimiz günden bugüne, verilen emeği göz ardı etmedik, alın terinin kıymetini bildik. Sizlerin daima yanında olduk. Altındağımızın, Ankaramızın, ülkemizin gelişmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizle mücadele etmek yerine, sizlerle el ele verdik, daha gelişmiş, daha güzel bir Altındağ için hep birlikte, aynı safta mücadele ettik. Sizlerin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. Hep yan yana çalıştık, ürettik. Tüm Altındağlı hemşehrilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Emek ve alın teriyle evine ekmek götürmeye çalışan, helal kazanç uğruna alın teri döken siz değerli işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.” dedi.

İŞÇİLERE MORAL TAKVİYESİ

Belediyede görev yapan işçilerin koronavirüsle mücadele kapsamında, ilk günden bugüne canlarını siper ederek, büyük gayret ve özenle çalıştıklarını belirten Başkan Balcı, “Koronavirüsle mücadelede hep görev başında, hep ön saftaydınız. Canlarınızı siper ederek, hijyen tedbirlerinin alınmasında, halk sağlığının korunmasında ve önlemlerin hayata geçirilmesinde canla başla çalıştınız. Emeğinizi takdir ediyor ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. Bizde bu emeği karşılıksız bırakmadık ve Kovid-19'la mücadelede emek veren tüm personelimize moral ikramiyesi verdik."ifadelerini kullandı. 
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Bugün 09:31 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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