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Sağlık Bakanı Koca, ABD’li mevkidaşı Azar ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü. Azar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye tarafından ABD’ye gönderilen tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti.
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Görüşmede iki ülkenin Covid-19’la mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Koca, Türkiye’nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattı. Azar, bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söyledi. İki bakan; maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye’den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldı.

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