Fethi Yaşar, emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, emekçi ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Onuru ile çalışan ve üretime katkı sunan tüm çalışanların bayramını kutlayan Yaşar, “ Ülke olarak zorlu bir süreç yaşadığımız bu dönemde, Corona virüsü nedeniyle gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yaşar, “Zor günler emeğin gücünü hatırlatıyor”

Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkisi altına alan Corona virüsünün bütün insanlığa emeğin en yüce değer olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirterek sözlerine devam eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülke olarak binlerce insanın salgın yüzünden hayatını kaybettiği üzücü bir süreci birlikte yaşıyoruz. Bu sıkıntılı süreç hepimize, ihtiyacı olan ailelere yardım ulaştıran, cadde ve sokakları ilaçlayarak yıkayan, virüsün yayılmasını engellemek için gece gündüz çalışan temizlik işçilerimizin ve bunun yanında bir can daha kurtarmak için canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerimizin değerini bir kez daha hatırlatıyor” dedi.

“Çalışanın hakkı için birlikte mücadele edilmeli”

Yaşar “İşsizliğin olmadığı, çalışanın emeğinin hakkını aldığı günleri görebilmemiz için ayrım yapılmaksızın birlikte mücadele etmeli, umudumuzu yitirmemeliyiz. Son süreçte ülke olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Yaşadığımız bu dönem bize birlik ve beraberlik olmamızın, yaşanan bu sıkıntılara hep bir birlikte göğüs germemizin ne derece önemli olduğunu açıkça ifade ediyor. Çağdaş ve hukukun üstünlüğüne inanan bir Türkiye umudu ile tüm emekçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyorum. Alın teri ile ekmek parasını kazanan, haksızlık ve sömürüye karşı dik duran ve sesini çıkaran tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.” şeklinde konuştu.