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Gölbaşı Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile kutladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınına karşı Gölbaşı halkı için 7/24 çalışan Gölbaşı Belediyesi emekçilerini ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Halkımızın sağlığı için gecenizi gündüzünüze katmadan ilçemizin temizliği, halkımızın ihtiyaçları ve doğru haberlere ulaşımı, ilçemizin peyzajı için çalıştınız. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokaklarda, yoğun olarak kullanılan kurum ve kuruluşlarda yıkama ve dezenfektan çalışmalarına, evlere erzak teslimlerine kadar birçok görevi hız kesmeden yerine getirdiniz. Sizler Gölbaşı’nın kahramanlarısınız. Emekleriniz yadsınamaz. Bu salgından kurtulana kadar sizlerle omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Alkışın en büyüğü sizlere” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi’nin emekçileri nezdinde işçilere dair mesajını da paylaşan Şimşek şunları söyledi:

“Alın teri ile kazanılan kazanç helal ve kutsaldır… Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde 7/24 çalışarak hiçbir zorluktan kaçınmayan sağlık çalışanlarımız, bizler evimizdeyken evlerimizde hizmet sunan kıymetli işçilerimiz, bizleri bu yaşlara getiren emektar analarımız ile babalarımız, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun… Barış ve kardeşlik içinde geçireceğimiz ve kucaklaşarak bayram sevinci yaşayacağımız nice günlere…”
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Bugün 10:21 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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