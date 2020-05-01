Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı. Yeni tip Koronavirüs salgının etkileri Türkiye ve dünyada görülmeye devam ediyor. Son olarak İzmir’de Covid – 19 nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Avinca’nın virüsü paradan kapmış olabileceğine ilişkin iddiaların ortaya çıkması herkesi korkuttu. Mobilya sektörünün tanınan isimlerinden biri olan Avinca’nın paradan virüsü kapmış olabileceği iddiaları gündemde geniş yankı buldu.

Uzmanlar tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise virüsün para üzerinde uzun süre canlı olarak kalabildiğini doğruladı. Gündeme gelen bu yeni olay sonrasında uzmanlar para kullanımına ilişkin de vatandaşları uyarıyor. Özellikle para ile temas edilmesinin ardından vatandaşların mümkünse başka hiçbir yere dokunmadan ve ellerini yüzüne götürmeden hemen bol sabun ve ılık su ile yıkamaları gerektiği uyarısında bulundular.

Ünlü İş Adamı Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İzmir’de mobilya sektöründe yıllardır faaliyet gösteren başarılı iş adamı Süleyman Avinca, bir süredir Covid – 19 nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Tedaviye yanıt vermeyen Avinca’nın geçtiğimiz günlerde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Plazma tedavisi uygulanmasına rağmen tedaviye cevap vermeyen Süleyman Avinca’nın vefat haberi ise İzmir iş dünyasında geniş yankı buldu. Özellikle ünlü iş adamının virüsü paradan kapmış olabileceğinin açıklanması yeni bir konuyu gündeme taşıdı. Uzmanlar ise virüsün para üzerinde canlı kalabildiğini ve virüsün yayılmasına etkili olabileceğini ifade etti.

Kardeşi De Koronavirüs İle Mücadele Ediyor

Ünlü iş adamı Süleyman Avinca’nın kardeşinin de ayrıca virüsle mücadele ettiği öğrenildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Avinca’nın kardeşi Yalçın Avinca’nın da Covid – 19’un pençesine düştüğü ifade edildi.

Yalçın Avinca’nın Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü ve immün plazma tedavisi ile durumunun yavaş yavaş iyiye gittiği ifade edildi. Yardımları ve ağışları ile tanınan iş adamı Süleyman Avinca’nın virüsü paradan kapmış olabileceğinin iddia edilmesi gündemde uzun süre yer edindi. Ünlü iş adamının 7 – 8 aydır yurt dışına çıkmadığı, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere uyduğu ifade edilen Avinca’nın virüsü paradan kapmış olabileceği iddia ediliyor.