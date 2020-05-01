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Ankara Sincan'da 110 Haneye Sıcak Yemek Yardımı

Sincan Belediyesinin aş evi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Dışarı çıkması kısıtlanan yaşlı engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere 110 haneye iftarlık sıcak yemek dağıtılıyor.
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YEMEKLER TEK KULLANIMLIK KAPLARDA VATANDAŞA SUNULUYOR.  SINCAN BELEDIYESI IHTIYAÇ SAHIPLERINE KOL KANAT GERMEYE DEVAM EDIYOR. MÜBAREK RAMAZAN AYINDA 10 BIN GIDA KOLISI DAĞITIMI DEVAM EDERKEN BIR TARAFTAN DA ONLARCA IHTIYAÇ SAHIBINE SICAK YEMEK HIZMETI VERILIYOR. YEMEKLER HIJYENIK ORTAMLARDA AMBALAJLANIYOR TEK KULLANIMLIK KAPLARDA VATANDAŞA SUNULUYOR.

Sincan Belediyesi koronavirüs süreci de dahil olmak üzere ilçede yediden yetmişe tüm vatandaşlara kucak açıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara 10 bin gıda kolisi dağıtımı devam ederken sosyal destek kartına yüklenen para ile vatandaşlar ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Bunların yanında yemek yapamayan engelli yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sıcak yemek yardımı yapılıyor.

YEMEKLER TEK KULLANIMLIK TABAKLARDA IHTIYAÇ SAHIPLERINE ULAŞTIRILIYOR

Sincan Belediyesinin aş evi sabahın ilk saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor. Dışarı çıkması kısıtlanan yaşlı engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere 110 haneye iftarlık sıcak yemek dağıtılıyor. Yardımlar Ramazan sonrasında da devam edecek. Son derece hijyenik ortamlarda hazırlanan yemekler koronavirüs tedbirleri de göz önüne alınarak temin edilen yeni makineler aracılığıyla özenle ambalajlanıyor tek kullanımlık tabaklarda ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

YARDIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek dayanışma yardımlaşma ve paylaşma ayı Ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek servisi ve gıda kolisi desteğinde bulunduklarını ifade etti. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz diyen Başkan Ercan Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte yardımlarımızı kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Kimse kendini kimsesiz hissetmesin gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz. değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 16:39 TSİ - Belediyeler

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