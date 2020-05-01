Günün Özeti Haberleri - 1 Mayıs 2020

“Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 188 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 922 hastanın iyileştiğini açıkladı.

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Üç günlük kısıtlama başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 3 mayıs pazar gece yarısı sona erecek.

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Bakan Albayrak: Sayı 451 bine ulaştı

Bir milyon yazılımcı projesi’nde başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi

Bakan Albayrak, projedeki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı

3 Milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsün pençesinden kurtulmaya çalışıyor.

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ABD’de milyonlarca kişi işsiz

Korona virüs salgınının en fazla vurduğu ülke olan ABD’de birçok insan işsiz kaldı. Öyle ki işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu aştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun yardımda bulunduğu vatandaşlarla video konferans yöntemiyle konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğini sordu.