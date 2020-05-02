Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:37 TSİ- Belediyeler G: Bugün 09:39 TSİ

120 bin eve dağıtıma başlandı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’daki 120 bin haneye hijyen paketi dağıtımına başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Altındağ’daki ihtiyaç sahiplerine, temizlik maddelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımını yapan Altındağ Belediyesi, çalışmalarının sınırını genişletti. Altındağ’daki 120 bin hanenin tamamına dağıtılacak olan hijyen paketleri yola çıktı. İlk olarak Güneşevler Mahallesi’nden başlayan hijyen paketi dağıtımı, sırasıyla tüm mahallelerde gerçekleştirilecek. 

BAYRAMA KADAR 120 BİN AİLEYE DAĞITILACAK

Ramazan Bayramı'na kadar Altındağ’ın tamamına bu paketlerden ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “ Koronavirüsle mücadelede temizlik çok daha fazla önem kazandığı için Altındağlı hemşehrilerimize bu konuda destek olmak istedik. İçerisinde çöp poşeti, el sabunu, iki adet maske ve bulmaca kitapçığı bulunan hijyen paketleri hazırladık. Paketlerimizin dağıtımı başladı. Bayrama kadar herkesin ihtiyacı temizlik malzemeleri tüm evlere ulaşacak inşallah…” dedi. 

“BAYRAM SEVİNCİMİZ EKSİK OLMASIN”

Başkan Balcı, “Birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, vatandaşlarımızın bayrama rahat hazırlanabilmeleri için koyduğumuz temizlik malzemelerinin yanına, bir de bulmaca kitapçığı koyduk. Vatandaşlarımız evlerinde keyifli vakit geçirsin, bu şene şartlarımız önceki yıllara göre daha farklı olsa da, bayram sevincimiz eksik olmasın istedik” ifadelerini kullandı. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da zor gün dayanışması mask
Çankaya’da zor gün dayanışması
Virüsün etkileri destekle düzeliyor mask
Virüsün etkileri destekle düzeliyor
Keçiören Belediyesi kendi üretiyor mask
Keçiören Belediyesi kendi üretiyor
Büyükşehir'in tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor mask
Büyükşehir'in tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmeti Ülke Sınırlarını Aştı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmeti Ülke Sınırlarını Aştı
Mamak Belediyesi Yasağı Fırsata Dönüştürdü mask
Mamak Belediyesi Yasağı Fırsata Dönüştürdü
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı mask
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı
Çankaya'dan ramazan kolisi mask
Çankaya'dan ramazan kolisi
Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı mask
Koronavirüs sonrası portakal satışı rekor kırdı
Gölbaşı Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu mask
Gölbaşı Belediyesi'nde 1 Mayıs coşkusu

Bugün 09:37 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sincan'da 110 Haneye Sıcak Yemek Yardımı mask
Ankara Sincan'da 110 Haneye Sıcak Yemek Yardımı
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu mask
"Ata tohumları" Ankara Polatlı'da toprakla buluştu
Ankara Mamak Belediyesi'nden 677 personel, 78 araçla dezenfekte mask
Ankara Mamak Belediyesi'nden 677 personel, 78 araçla dezenfekte
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı mask
Sincan Belediyesi tiyatroyu dijital ortama taşıdı
Çankaya'dan ramazan kolisi mask
Çankaya'dan ramazan kolisi
Keçiören Belediyesi'nden Türk Dünyası ve Gül Meydanı projesi mask
Keçiören Belediyesi'nden Türk Dünyası ve Gül Meydanı projesi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt

GALERİ

Sakin kent şimdi daha da sakin mask
Sakin kent şimdi daha da sakin
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik’ten devasa "Ay yıldız" mask
Terörden temizlenen dağlara Mehmetçik’ten devasa "Ay yıldız"
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi mask
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı mask
Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’ndan geçen tarihi gemi “Kruzenshtern” havadan görüntülendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL