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Büyükşehir'in tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlamasının ardından başlattığı tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alan sulamalarında tasarruf dönemi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın az su isteyen ve Ankara iklimine uygun bitki ve çiçek dikilmesi yönündeki talimatının ardından tasarruf odaklı uygulamalar Başkent’te daha da yaygınlaşmaya başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bu kapsamda Mevlana Bulvarı Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Ankara Çevre Yolu'na kadar devam eden 14 kilometrelik İncek Bulvarı boyunca orta refüje otomatik damla sulama sistemi yerleştirdi. Tankerle sulama yerine damla sulama yöntemine geçilmesiyle sadece İncek Bulvarı’nda tankerlerin yakıt, işçi ve şoför maliyetinden 2 milyon 850 bin TL tasarruf sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlamasının ardından başlattığı tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent’teki yeşil alanlar dahil bulvar ve caddelerdeki orta refüjlerde damla sulama yöntemini yaygınlaştırıyor.

VERİMLİ VE MODERN SULAMA

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan otomatik damla sulama sistemi kentin birçok noktasında uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda Mevlana Bulvarı Ahlatlıbel Kavşağı’ndan başlayan ve Ankara Çevre Yolu’na kadar devam eden İncek Bulvarı üzerindeki 14 kilometrelik orta refüje yerleştirilen damla sulama hattı sayesinde çiçek ve bitkiler bundan sonra hem daha modern hem de daha verimli şekilde sulanacak. Daha önce tankerlerle sulama yapılan bulvarda eski yöntemin neden olduğu trafik sıkışıklığı, yola su sızdırma nedeniyle oluşan kazalar ile maliyet de ortadan kalkmış olacak.

MALİYET DÜŞECEK, ANKARA KAZANACAK

İncek Bulvarı'ndan sonra Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda da damla sulama sistemini kuracak olan Büyükşehir Belediyesi, Ankara genelinde toplam 167 noktada bu sisteme geçecek.                   

İklim değişikliği nedeniyle uzmanlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alan Büyükşehir Belediyesinin ayrıca Başkan Yavaş’ın az su isteyen ve Ankara iklimine uygun bitki ve çiçek dikilmesi yönündeki talimatı ile başlayan süreç de devam ediyor. 

Küresel kuraklığa karşı önlem almanın önemini vurgulayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, tankerlerle yapılan sulamada daha fazla su kullanıldığına dikkat çekerek, damla sulama yöntemi sayesinde sağlanacak tasarruf oranları hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın 'Ankara halkının bir kuruşu bile heba edilmeyecek’ talimatı doğrultusunda İncek Bulvarı boyunca orta refüje otomatik damla sulama hattı döşedik. 14 kilometrelik bu hat tankerlerle ve çok yüksek maliyetlerle sulanıyordu. Geçtiğimiz sezon 7 ay boyunca bu alanda 3 bin 360 tanker dolusu sulama yapıldı. Her bir tanker 20 ton su kapasitesine sahip. Bu da 67 bin 200 ton su anlamına geliyor. Biz burayı otomatik damla sulama sistemiyle suladığımız zaman 3/1 oranında bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca tankerlerin yakıt, şoför ve işçileriyle toplam 2 milyon 850 bin TL civarında bir maliyeti vardı. Bu sistemle sağladığımız tasarrufla Ankara halkının paralarını çok daha doğru yerlerde ve yatırımlarda kullanma şansımız olacak.”

İncek Bulvarı’nda daha önceki yıllarda yapılan damla sulama sisteminin üzerinin betonla örtüldüğünü tespit ettiklerini de belirten Güldaş, “Burada bazı noktalarda mevcut vanaların su bağlantılarının üzerlerine beton atılarak köreltildiğini gördük. Dolayısıyla burası yıllardır büyük maliyetlerle ve tankerlerle sulanıyordu ama bizim belediyenin işlerini en ucuza mal etmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu yüzden yeniden sistemi kurduk. Bu çalışmaları Ankara geneline yayarak devam edeceğiz.”

BAŞKENT'TE DAMLA SULAMA SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alan sulamalarında tasarruf dönemi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın az su isteyen ve Ankara iklimine uygun bitki ve çiçek dikilmesi yönündeki talimatının ardından tasarruf odaklı uygulamalar Başkent’te daha da yaygınlaşmaya başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bu kapsamda Mevlana Bulvarı Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Ankara Çevre Yolu'na kadar devam eden 14 kilometrelik İncek Bulvarı boyunca orta refüje otomatik damla sulama sistemi yerleştirdi. Tankerle sulama yerine damla sulama yöntemine geçilmesiyle sadece İncek Bulvarı’nda tankerlerin yakıt, işçi ve şoför maliyetinden 2 milyon 850 bin TL tasarruf sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve başlamasının ardından başlattığı tasarruf uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent’teki yeşil alanlar dahil bulvar ve caddelerdeki orta refüjlerde damla sulama yöntemini yaygınlaştırıyor.

VERİMLİ VE MODERN SULAMA

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan otomatik damla sulama sistemi kentin birçok noktasında uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda Mevlana Bulvarı Ahlatlıbel Kavşağı’ndan başlayan ve Ankara Çevre Yolu’na kadar devam eden İncek Bulvarı üzerindeki 14 kilometrelik orta refüje yerleştirilen damla sulama hattı sayesinde çiçek ve bitkiler bundan sonra hem daha modern hem de daha verimli şekilde sulanacak. Daha önce tankerlerle sulama yapılan bulvarda eski yöntemin neden olduğu trafik sıkışıklığı, yola su sızdırma nedeniyle oluşan kazalar ile maliyet de ortadan kalkmış olacak.

MALİYET DÜŞECEK, ANKARA KAZANACAK

İncek Bulvarı'ndan sonra Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda da damla sulama sistemini kuracak olan Büyükşehir Belediyesi, Ankara genelinde toplam 167 noktada bu sisteme geçecek.                   

İklim değişikliği nedeniyle uzmanlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alan Büyükşehir Belediyesinin ayrıca Başkan Yavaş’ın az su isteyen ve Ankara iklimine uygun bitki ve çiçek dikilmesi yönündeki talimatı ile başlayan süreç de devam ediyor. 

Küresel kuraklığa karşı önlem almanın önemini vurgulayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, tankerlerle yapılan sulamada daha fazla su kullanıldığına dikkat çekerek, damla sulama yöntemi sayesinde sağlanacak tasarruf oranları hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın 'Ankara halkının bir kuruşu bile heba edilmeyecek’ talimatı doğrultusunda İncek Bulvarı boyunca orta refüje otomatik damla sulama hattı döşedik. 14 kilometrelik bu hat tankerlerle ve çok yüksek maliyetlerle sulanıyordu. Geçtiğimiz sezon 7 ay boyunca bu alanda 3 bin 360 tanker dolusu sulama yapıldı. Her bir tanker 20 ton su kapasitesine sahip. Bu da 67 bin 200 ton su anlamına geliyor. Biz burayı otomatik damla sulama sistemiyle suladığımız zaman 3/1 oranında bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca tankerlerin yakıt, şoför ve işçileriyle toplam 2 milyon 850 bin TL civarında bir maliyeti vardı. Bu sistemle sağladığımız tasarrufla Ankara halkının paralarını çok daha doğru yerlerde ve yatırımlarda kullanma şansımız olacak.”

İncek Bulvarı’nda daha önceki yıllarda yapılan damla sulama sisteminin üzerinin betonla örtüldüğünü tespit ettiklerini de belirten Güldaş, “Burada bazı noktalarda mevcut vanaların su bağlantılarının üzerlerine beton atılarak köreltildiğini gördük. Dolayısıyla burası yıllardır büyük maliyetlerle ve tankerlerle sulanıyordu ama bizim belediyenin işlerini en ucuza mal etmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu yüzden yeniden sistemi kurduk. Bu çalışmaları Ankara geneline yayarak devam edeceğiz.”
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