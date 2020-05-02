Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, Covid-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze’de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek” ifadelerini kullandı.
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“Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz