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“Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, Covid-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze’de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

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