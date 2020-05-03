Ankara'da okullar ve üst geçitler yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan altyapı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kenti güzelleştiren ve kent estetiğini önceleyen çalışmalara devam ediyor. Merkez ve ilçelerde bakım, onarım ve boyama gerektiren üst geçitlerde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında da okullarda ücretsiz bakım ve tadilat işlerini, spor alanları ile oyun çizgi alanlarının boyanmasını üstleniyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent 153’e gelen talepler doğrultusunda son 3 ayda 48 okulun bakım ve onarım işlerini tamamladı.

Asfalt sezonunun açılmasının ardından Başkent yollarını güzelleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da hem altyapı hem de kent estetiğine yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda yıpranan ya da onarım gerektiren üst geçitlerde boyama ve tadilat işlemlerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarda da ücretsiz bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

ÜST GEÇİTLERE YENİ GÖRÜNÜM

Kenti bahar aylarına hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yer alan yıpranmış ya da boyası gelmiş üst geçitlere de bakım yapıyor.

Son olarak İvedik Caddesi yaya üst geçidinde boyama çalışmasını tamamlayan ekipler, üst geçidi yeni bir görünüme kavuşturdu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN EĞİTİME TAM DESTEK

Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında okulların her türlü tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını da üstleniyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarda bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Başkent 153’e gelen talepler doğrultusunda okullarda; iç ve dış cephe boyasının yanı sıra okul çevrelerinin ve bahçelerinin iyileştirilmesi, kanalizasyonlarının yenilenmesi, parke taşların döşenmesi, spor ve oyun çizgi alanlarının boyanması işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Eğitim kurumlarına destek veren Büyükşehir Belediyesi son 3 ayda Başkent’te 48 okulun bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını tamamladı.