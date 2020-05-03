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Altındağ’a 3 yeni semt pazarı daha geliyor

Altındağ Belediyesi, ilçeye yepyeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, yeni semt pazarları inşa ediliyor.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi, ilçeye yepyeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, yeni semt pazarları inşa ediliyor.

Altındağ'a yepyeni pazar yerleri yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’nın göreve gelmesinin hemen ardından hizmete açılan; Aydınlıkevler, Baraj, Gülpınar, Doğantepe-Başpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları büyük beğeni toplarken; Karapürçek ve Gültepe mahalleleri semt pazarlarında ise çalışmalar devam ederken Karacaören Mahallesi’ne de yeni bir semt pazarı yapımına kısa sürede başlanıyor

KARACAÖREN MAHALLESİ’NE MÜJDE

Karacaören Mahallesi’nin semt pazarı sorununa da yine Başkan Asım Balcı çözüm getirdi. Bu zamana kadar kapalı semt pazarı olmayan Karacaören Mahallesi’ne semt pazarı yapmak için düğmeye basıldı. Mahalleye yapılacak semt pazarının projesinin bitirildiğini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız demiştik. Göreve gelmeden önce, Karacaören mahallemizden sık sık pazar yeri ile ilgili talepler alıyorduk. Mahallenin kapalı bir semt pazarı olmadığı için, mahalle sakinleri oldukça dertliydi. Şükürler olsun, bu sözümüzü de tuttuk. Karacaören Mahallesi’ne kapalı semt pazarı yapmak için kolları sıvadık. Şu anda projesi bitti, kazma vurma aşamasına geldik… Çok yakında çalışmalara başlayacak, mahalle sakinlerimizin derdine derman olacağız.” dedi. 

Semt pazarlarının mahalle halkına ve pazar esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Balcı "Altındağlı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.

KONFORLU ALIŞVERİŞİN ADRESİ

Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detay büyük bir titizlikle düşünüldü. Pazar yerleri, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn edildi. Kapalı semt pazarlarında bulunan, kolayca temizlenebilen ızgara sistemi sayesinde, vatandaşların temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlandı.

ENGELLİLER UNUTULMADI

Güvenlik ve Zabıta noktalarının da bulunduğu kapalı semt pazarlarında, Altındağ Belediyesi'nin tüm yatırımlarında olduğu gibi engelliler de unutulmadı. Mekanlar, engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandı.
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Bugün 09:50 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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