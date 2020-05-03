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Ankara'da Ramazan Coşkusu evlere taşındı

Mamak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini sosyal medya kanalları aracılığı ile evlere taşıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini sosyal medya kanalları aracılığı ile evlere taşıdı. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanat, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri evlere konuk oluyor.

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi ev sahipliğinde Serdar Tuncer’in moderatörlük yaptığı, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin ilk konuğu Uğur Işılak oldu. İlk programının ardından her Pazartesi ve Perşembe günü saat 22.00’da birbirinden değerli isimler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ve Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve Mamak Belediyesi Youtube kanalından canlı yayınla evlere konuk olacak.
 
Önemli isimi ağırlamaya devam edeceğiz

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, Ramazan Ayı’nın tüm güzelliklerini evlere taşıdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yıl aynı sofralarda aynı ekmeği bölüşemiyoruz buluşamıyoruz ama Ankaramız’ın ve ülkemizin sanat tarihine tanıklık eden Musiki Muallim Mektebi'ndeki sohbetlere sosyal medya üzerinden de olsa Mamaklılarla bir arada olmak bize de ayrı bir mutluluk veriyor” dedi. Ekranların sevilen isimlerini etkinliklerle evlere getirdiğini belirten Köse, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin Ramazan özel bölümleri ile birçok önemli ismi ağırlamaya devam edeceğini belirterek, “Bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan ayı için özel etkinlikler düzenledik. Ramazan ayı ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla Ramazan ayına özel etkinliklerimizi düzenleyip canlı yayınlarla tüm hemşehrilerimize ulaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Musiki Muallim Mektebi bu Pazartesi Türk Tarih Profesörü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Perşembe günü yazar Hayati İnanç’ı ağırlayacak.

Manevi atmosferi evlerinde yaşadılar

Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri ile sosyal medyada bir araya gelen Mamaklılar, ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşarken bir yandan da dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisine kadar birbirinden özgün içeriklerle Ramazan’ın manevi atmosferini evlerinde yaşama fırsatı buldu.
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Bugün 09:56 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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