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Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor

ATV ekranlarının tartışma yaratan televizyon programlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert’in yayından kaldırıldığına yönelik haberlere ilişkin Müge Anlı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Covid – 19 salgını nedeniyle program çekimlerini durma kararı alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hakkında Müge Anlı’dan yeni bir açıklama geldi. Programın yayından kaldırıldığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından merak edilmeye başlayan programın bayram sonrasında ekrana geleceği açıklandı.

Müge Anlı’dan Programın Yayından Kaldırılması Hakkında Açıklama

ATV ekranlarının tartışma yaratan televizyon programlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert’in yayından kaldırıldığına yönelik haberlere ilişkin Müge Anlı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yüksel Aktuğ’a konuşan Müge Anlı, programının yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırdığını ifade etti. Programının diğerleri gibi video konferans ile yapılmayacağını, günde farklı illerden eğelen en az 50 kişinin stüdyoya giriş çıktığını ve yaşlı danışmanları ağırladığını ifade eden Anlı, bu durumda programı yapmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.

Ramazan Bayramından Sonra Yeniden Ekrana Gelecek

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının izleyicilerle yeniden buluşacağı konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Müge Anlı, Ramazan Bayramı sonrasında genel durumun program yapmaya elverişli olması durumunda sosyal mesafe kurallarına uyarak, bütün fedakarlığı ile programı yapacağını dile getirdi.

Bayram sonrasında normalleşme sürecinin başlaması durumunda programın başlayacağını ifade eden Müge Anlı, kendi programının da diğer dizi ve programlar gibi olumsuz etkilendiğini ve programın gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar da yeni bölüm çekmeye devam ettiğini anımsattı. ATV ekranlarının tartışmalı programlarından biri olan Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınları bayram sonrasında izleyici ile buluşabilir.

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