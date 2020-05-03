Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:00 TSİ- Gündem

SSB öncülüğünde yerli video konferans ürünleri geliştirildi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan video konferans ürünleri için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından yerli video konferans ürünleri geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, korona virüsle mücadele döneminde uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik risklerine karşı üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor. Kümelenme üyesi firmalar tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri, kamu ve özel sektör tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok kurum tarafından kullanılmaya başlanan ürünler, görüntülü toplantıların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her alanda yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor. Yerli video konferans ürünlerini geliştiren Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Karel, Gais, May Siber, Bites, YD Yazılım, 12M, Liberta, ICTerra, Nettsi ve Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:00 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye’nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali’ye ulaştı mask
Türkiye’nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali’ye ulaştı
Otomatik cenaze yıkama makinesi! Belediye üretti Diyanet onay verdi mask
Otomatik cenaze yıkama makinesi! Belediye üretti Diyanet onay verdi
Ankara'da AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor ancak eskisi gibi gezmek yok! mask
Ankara'da AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor ancak eskisi gibi gezmek yok!
Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN’dan işbirliği mask
Milli Muharip Uçak için TUSAŞ ile HAVELSAN’dan işbirliği
Bakan Selçuk'tan vatandaşlara önemli uyarı! mask
Bakan Selçuk'tan vatandaşlara önemli uyarı!
Bakan Selçuk uyardı: ’Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın’ mask
Bakan Selçuk uyardı: ’Kişisel güvenliğiniz için bilgilerinizi paylaşmayın’
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! mask
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir!

GALERİ

Sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon mask
Sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti mask
Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti
Bitlis şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı mask
Bitlis şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
Gönüllü davulcular sokaklarda mask
Gönüllü davulcular sokaklarda
Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı" mask
Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL