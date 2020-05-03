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10 yıl önce bugün neler oldu - 3 Mayıs 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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ERDOĞAN VAKIFLAR HAFTASINDA KONUŞTU

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da, vakıflar haftası kutlama törenlerinde konuştu.

AYAKKABILAR 2 LİRADAN SATIŞA ÇIKARSA...

İstanbul Kağıthane’de 51. mağazasını açan bir firma, açılışa özel kadın ve çocuk ayakkabılarını

2 TL’den satışa sundu. Fiyatlar bu kadar düşük olunca vatandaşlar mağazaya adeta akın etti. Kapının açılmasıyla birlikte hızlıca içeri girenler reyonlara koştu.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YÜZME YARIŞI

11 farklı ülkeden 140 sporcu, Çanakkale’de düzenlenen bir organizasyonla Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçmeyi denedi. Denizdeki şiddetli akıntı ve rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşayan sporcular kendilerine yön veren 41 tekne refakatinde sahile doğru yüzmeye başladı.. 1,5 saat süre ile sınırlandırılan etkinlikte 4 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçemeyenler ise teknelere alındı.

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