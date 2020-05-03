Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya virüs mü bulaştı! İşte O Açıklama

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşıma dair haberlere açıklık getirdi.
Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."
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