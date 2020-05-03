Deprem: Malatya deprem ile yine sarsıldı, Elazığ'da da hissedildi!

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Malatya ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre deprem, saat 13.19'da Malatya'nın Kale ilçesinde 3.0 büyüklüğünde meydana geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, depremi Elazığ'da da hissettiklerini söyledi.

Malatya deprem ile yine sarsıldı, Elazığ'da da hissedildi! Malatya depremi sonrası Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden alınan verilere göre saat 16.25'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.25'te Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.