Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:30 TSİ- Gündem

Sağlık Bakanlığı: "Korona virüsten son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 126 bin 45, can kaybının 3 bin 397 olduğunu duyurdu.
mask

Sağlık Bakanlığı, 24 saatte bir güncellediği Türkiye’deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 24 bin 1 test yapılırken, bin 670 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 61 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 892 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367’ye, toplam vaka sayısı 126 bin 45’e, toplam vefat sayısı 3 bin 397’ye, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 424’e ve toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151’e yükselirken, bir önceki gün 778 olan toplam entübe hasta sayısı 766’ya geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut korona virüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

Bugün 19:30 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü mask
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
Günün Özeti Haberleri - 2 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 2 Mayıs 2020
“Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı” mask
“Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı”
Son Dakika: 6.3 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 6.3 büyüklüğünde deprem
Türkiye’nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali’ye ulaştı mask
Türkiye’nin tıbbi yardım malzemesi desteği Somali’ye ulaştı
Hollanda’da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine YTB aracılığıyla sıcak yemek mask
Hollanda’da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine YTB aracılığıyla sıcak yemek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü mask
Fiyatlar Resmen Çakıldı! Altında Rüzgar Tersine Döndü
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler mask
Ankara'da O ilçelerde dikkat çeken yoğunluk! İşte İlçe ve mahalleye göre riskli bölgeler
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi mask
Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı mask
Koronadan Ölen İş Adamıyla İlgili Ürkütücü İddia: Paradan Bulaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt mask
Sağlık Bakanlığı'ndan Eda Ece'ye Jet Yanıt
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir! mask
Koronavirüsten Sonra Kanser Alarmı: 18 Bin Kişi Ölebilir!

GALERİ

Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit uzman çavuş memleketi Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun son vaaz verdiği görüntüleri ortaya çıktı mask
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun son vaaz verdiği görüntüleri ortaya çıktı
Aksaraylı şehidin cenazesi sosyal mesafe ile toprağa verildi mask
Aksaraylı şehidin cenazesi sosyal mesafe ile toprağa verildi
31 İlde 3 günlük sokak kısıtlamasında son gün mask
31 İlde 3 günlük sokak kısıtlamasında son gün
Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne şefkati mask
Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne şefkati
İstanbul Bahçelievler’de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı mask
İstanbul Bahçelievler’de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL