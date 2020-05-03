Bakan Soylu, sosyal medya hesabından sokağa kısıtlamasının ermesinin ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Soylu, “Her sokak kısıtlaması sonrası günler önemlidir. Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, Salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim” ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Soylu’dan sosyal mesafe uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım” dedi.
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