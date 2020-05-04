Mamak'tan tam 10 bin aileye yardım

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için etkili bir mücadele yürüten Mamak Belediyesi bu kapsamda hizmetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi hazırlayarak dağıtan belediye, 3 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında da boş durmadı. Gönül Çarşısı’nda müracaatları bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Mamak Belediyesi ekiplerince 700 adet Kutludüğün ekmeği, un ve 700 adet de hijyen paketi dağıtıldı.



Gönülleri imar ediyoruz



Dayanışma ile bugünlerin geride kalacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gönül çarşımız üzerinden gönülleri imar etmeye devam ediyoruz. Hijyen paketlerimiz ve Kutludüğünümüze özgü tandır ekmeğimizi Gönül Çarşısı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Biz özellikle vatandaşlarımıza her konuda olduğu gibi hijyen destek konusunda da her zaman yanındayız. Personellerimiz Belediyemize gelen her vatandaşımıza Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını anlatıyor. Kurallarımız, önlemlerimiz virüsten daha güçlü. Tecrübemiz, direncimiz daha güçlü. El ele vererek dayanışma ile bu zor günleri geride bırakacağız. Bugüne kadar tedbir alan ve süreci başarı ile devam ettiren başta Cumhurbaşkanımız'a, Sağlık Bakanlığımıza İçişleri Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.