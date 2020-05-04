Ses otobüsü mahalle mahalle geziyor

Beypazarı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlarımız için belediye ses otobüsü ile iftar sonrasında mahalle mahalle gezerek gerçekleştirdiği tasavvuf dinletisini bu kez sağlık çalışanları için gerçekleştirdi.

Belediye ses otobüsü ve tasavvuf ekipleri, Beypazarı Devlet Hastanesi’nde nöbette olan sağlık çalışanları için iftar sonrası hastane önünde tasavvuf dinletisi icra etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İçinde bulunduğumuz bu süreçte tüm zorluklara karşı fedakarca gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de sağlıkçılarımıza moral olması adına bu etkinliğimizi gerçekleştirmek istedik. İnşallah en kısa zamanda bu süreci başarıyla atlatıp güzel günlere birlikte erişeceğiz’ dedi.