Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Mayıs 2020- Gündem G: Bugün 10:45 TSİ

İkinci grup tıbbi yardım da Somali’ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemenin Somali’ye ulaştığını bildirdi.
mask

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini Somali’ye ulaştırdık. Dün gece havalanan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya indi” denildi.

04 Mayıs 2020 Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Annenize internetten hediye alırken dikkat edin! mask
Annenize internetten hediye alırken dikkat edin!
Bakan Selçuk: “32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” mask
Bakan Selçuk: “32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”
"11 Mayıs itibarıyla ana fabrikaların tümü faaliyete başlamış olacak" mask
"11 Mayıs itibarıyla ana fabrikaların tümü faaliyete başlamış olacak"
Diyanet’ten çocuklar için “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” mask
Diyanet’ten çocuklar için “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”
Gençlerden korona virüs kahramanlarına mektup: “Minnettarız” mask
Gençlerden korona virüs kahramanlarına mektup: “Minnettarız”
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe mask
Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek mask
Sivas- Ankara arası Hızlı Tren ile 2020'de 2 saate inecek
Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor mask
Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor
Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı mask
Okullar Açılıyor! Tarih belli oldu, Anaokulları ve ilkokullar devre dışı
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor mask
“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor
Son dakika! 31 ile giriş çıkışlar yarın gece yarısına kadar uzatıldı mask
Son dakika! 31 ile giriş çıkışlar yarın gece yarısına kadar uzatıldı

GALERİ

Gökdelende büyük yangın paniği mask
Gökdelende büyük yangın paniği
Ankara Gölbaşı’nı Lavanta Kokuları Saracak… mask
Ankara Gölbaşı’nı Lavanta Kokuları Saracak…
Türkiye'nin Turizmde normalleşme haritası hazır mask
Türkiye'nin Turizmde normalleşme haritası hazır
Son Dakika: Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti mask
Son Dakika: Son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti
Günün Özeti Haberleri - 5 Mayıs 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 5 Mayıs 2020
Yol verme kavgası cinayetle bitti mask
Yol verme kavgası cinayetle bitti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL