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Parklar 7/24 gözetim altında

Akyurt Belediyesi, ilçenin önemli parklarına ve bazı mahalle girişlerine güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Akyurt Belediyesi, ilçenin önemli parklarına ve bazı mahalle girişlerine güvenlik kameraları yerleştirmeye başladı.

Akyurt’un merkezinde yer alan ve insanların yoğun olarak kullandığı parklarda başlatılan kamera yerleştirme çalışmasıyla, parkların güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, asayiş olaylarında parklarda gerçekleşebilecek suçlara karşı caydırıcılık amaçlanıyor. Ayrıca meydana gelen adli olaylarda emniyet güçlerinin veri toplaması için açık olacak kameralar, özellikle Akyurt’un giriş ve çıkışlarında yer alan bazı mahallelere de yerleştirilerek ilçenin güvenliğine katkı sağlayacak.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptıkları çalışmayı şu sözlerle anlattı:

“Akyurt son yıllarda nüfusunun ve ekonomisinin yükselişe geçmesiyle oldukça büyüdü. Bu büyüme devam ediyor ancak asayiş olayları ve güvenlik konusunda Ankara’nın en sakin ilçelerinden bir tanesi. Bu durumu devam ettirmemiz için bazı önlemler almak durumundayız. Parklarımızda başlattığımız kameralı görüntüleme sistemleri sayesinde hem parklarımızın güvenliğini sağlayacağız hem de olumsuz bir durumda suçluların tespit edilmesinde kullanacağız. İlçemizin kara yolu ile giriş ve çıkış noktalarında yer alan bazı mahallelerimizin girişlerine de kameralarımızı yerleştirerek hem mahallelerimiz hem ilçemiz için daha güvenli bir ortam oluşturacağız.”
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Bugün 10:48 TSİ Ankara/ Akyurt- Belediyeler

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