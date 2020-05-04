Doğal güzelliği ile ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Nallıhan Kuş Cenneti, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalması ile sessizliğe büründü. 31 ile giriş çıkışların da yasaklanmasından dolayı kuş cenneti boş kaldı.
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Nallıhan Kuş Cenneti sessizliğe büründü
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, dünya genelinde yaşanan korona virüs sebebiyle ziyaretçisiz kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz