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Piyasaların Umudu Anneler Günü’nde

Covid-19 pandemisi nedeniyle satışları büyük ölçüde azalan giyim, kozmetik ve teknoloji ürünleri sektörleri, Anneler Günü’nü umut olarak görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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500’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayan Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, birçok sektörde pandemi nedeniyle fiziksel mağazaların kapandığını, satışların internete kaydığını belirtti.

Özellikle tatil-seyahat, giyim, kozmetik ve teknoloji ürünleri satışlarında yüzde 80'lere ulaşan düzeyde ciro kayıpları olduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:

“Avantajix verilerine göre, tatil-seyahatte kayıp yüzde 80’lerde. Kozmetikte yüzde 50, giyimde yüzde 55, teknoloji ürünlerinde yüzde 40 ciro kaybı yaşanıyor. Tatil-seyahatte kayıplar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ancak diğer sektörler için Anneler Günü adeta can suyu olacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen giyim, kozmetik ve teknoloji ürünleri mağazaları özel kampanyalarla Anneler Günü’ne hazırlanıyor. Mağazalarda çok büyük stoklar oluştu, bu stokları eritmek için çok cazip indirimler görebiliriz.”

Anneler Günü’nün kutlanacağı 10 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için alışverişlerin ağırlıklı olarak internetten yapılacağını vurgulayan Güçlü Kayral, “Avantajlarından dolayı özellikle online alışverişi tercih eden önemli bir kitle var. Şimdi bunlara Covid-19 pandemisi nedeniyle çarşı pazardan uzak duran milyonlarca yeni müşteri eklenecek. Önceki yıllarda Anneler Günü’nde e-ticaretin cirosu 2 milyar lira civarında oluyordu. Bu yıl cironun ikiye katlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Kayral, alışverişlerini internetten yapacaklara şu önerilerde bulundu:

“İnternetten hediye almak, fiziki mağazalardan daha kolay. Annelerin burcuna, karakterine ya da başka özelliklerine göre hediyeler öneren, yaptıkları işte çok da başarılı olan yüzlerce internet sitesi var. Bu siteler aracılığıyla bulunan hediyenin en uygun fiyatlısını, karşılaştırma siteleri aracılığıyla belirleyin. Ayrıca, internetten yapılan alışverişleri daha da ucuzlatacak bazı püf noktaları kaçırmamak gerekiyor. İndirim kodu kullanmak veya Avantajix gibi paranızın bir bölümünü size iade eden sitelere bir göz atmak bunların başında geliyor. Bu yıl hediyeler ağırlıklı olarak internetten alınacağından, teslimatlarda sıkıntı yaşanabilir. Hediye alma işini asla son dakikaya bırakmayın, kargo bilgilerini çok iyi okuyun. 10 Mayıs’ta teslim edileceğinden emin olduğunuz hediyeyi sipariş verin.”

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