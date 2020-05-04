Keçiören sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek Kalaba ve İncirli mahallelerimizde de vatandaşımıza ait binaların önünü, iç kısımlarını ve asansörlerini dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 51 mahallemizde aralıksız devam edecek.” dedi.

24 ARAÇ VE 75 PERSONELLE YER GÖK TEMİZLENDİ

Başkan Altınok, 24 araç ve 75 personelden oluşan temizlik ekibiyle ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiğini de belirtti.

7 BİNDEN FAZLA NOKTA DEZENFEKTE EDİLDİ

Altınok, koronavirüsle mücadele kapsamında daha sağlıklı bir gelecek için vatandaşlara yönelik çağrıda da bulunarak şunları kaydetti:

“Daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul, cami, cem evi, mescit, bina, iş yeri, asansör, Kur`an kursu, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 7 binden fazla ayrı noktada dezenfekte çalışması yürüttük. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.”