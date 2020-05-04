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Yenimahalle’de 3 bin 408 noktaya ve 440 araca dezenfekte

Corona Virüs salgını nedeniyle ilk günden bu yana tüm ilçede teyakkuza geçen Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Elif Duman
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Corona Virüs salgını nedeniyle ilk günden bu yana tüm ilçede teyakkuza geçen Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’de virüsün görüldüğü günden bugüne kadar Yenimahalle genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yürüten belediye ekipleri, vatandaşın yoğun temas ettiği noktalar başta olmak üzere kamu kuruluşları, sağlık ocakları, okullar, taksi durakları, toplu taşım araçları, emniyet ve jandarma araçları, bankamatik alanları gibi 3 bin 500’e yakın noktayı dezenfekte etti.

Mart ayının ortalarında ilçede ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine başlayan ekipler, Nisan ayı sonuna kadar Corona virüsünün vatandaşlar arasında yayılımını azaltmak amacıyla Yenimahalle genelinde 3 bin 408 noktada, emniyet, jandarma ve toplu taşım araçları başta olmak üzere 440 araçta ve 89 binada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yaşar “Tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor”

Yenimahalle’de Corona virüsüne karşı tüm birimlerin uyum içerisinde ve özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla bütün birimlerimiz ilk günden bu yana aralıksız çalışıyor. Ekiplerimiz, kamu kurumları ve toplu taşım araçları gibi vatandaşın da yoğun kullandığı binalar ve araçlar başta olmak üzere ilçe sakinlerinin temas ettiği binlerce noktayı düzenli ve sürekli olarak dezenfekte ediyor. Vatandaşımız da bu zorlu süreçte biraz daha dişini sıkmalı ve uyarıları dikkate alarak gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalıdır. Devletin yetkili kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşımız birlikte mücadele ederek en kısa zamanda bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.
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Bugün 11:41 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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