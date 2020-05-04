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DSİ, baraj, gölet ve kanallara girmeyin uyarısında bulundu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında yüzülmemesi gerektiği vurgulandı.
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  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında yüzülmemesiyle ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, “Ülkemizde özellikle hava sıcaklığının artış gösterdiği yaz aylarında serinlemek amacıyla kurumumuz tarafından inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarını suya girilmemesi, girenlerin uyarılması ve engellenmesi can kayıplarını önleyeceğinden, bu yapılar etrafında yer alan uyarı tabela ve yazılarına mutlak surette uyulması vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

      • Serinlemek, yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmenin hayati risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, "DSİ’ce suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, göl alanı alan içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle; Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarına girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir” ifadeleri kaydedildi.
    • Baraj ve göllere girmenin can güvenliği açısından tehlikeli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Özelikle de içmesuyu kaynakları olan göller ve barajlar, tatlı su kaynakları olması sebebiyle kaldırma kuvveti düşük olan, serinleme ve yüzme amacıyla kullanılmaması gereken alanlardır. Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için bilhassa da ebeveynlerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir" denildi.
    • (İHA)

    Bugün 12:25 TSİ İHA Ankara- Gündem

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