“Sincan’da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor

Sincan Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği “Sincan’da Ramazan Akşamları” programı zengin içeriği ve Necip Karakaya’nın eşsiz sunumuyla her akşam evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün konuk olduğu program da izleyenlerden tam not aldı.

Sincan Belediyesi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına yakışır bir programla ekranlara taşındı. Her akşam 21.30’da “Sincan’da Ramazan Akşamları” programı Necip Karakaya’nın hoş sohbeti ve değerli konuklarıyla KONTV ekranları, www.sincan.bel.tr ve Sincan Belediyesinin tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Dolu içeriği ile izleyenlerin beğenisini toplayan program son olarak Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ü ağırladı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akgün, Maarif Vakfı’nı Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirdi. Vakıf olarak 4. yıla girdiklerini ve önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Birol Akgün, “Dünyanın 43 ülkesinde eğitim kurumlarımız var. 40 bin civarında öğrencimiz, 5 bin personelimiz var. Küresel anlamda bir eğitim markası haline geldik.” ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle onlarca ülkede uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini anlatan Prof. Dr. Akgün, “Afganistan’dan Moritanya’ya Pakistan’dan Mali’ye kadar okullarımızın bulunduğu her ülkede uzaktan eğitim sistemini devreye soktuk. 37 bin öğrenciye bu sistemle eğitim veriyoruz. Bu Türkiye adına gurur duyduğumuz bir tablo.” değerlendirmesinde bulundu. “Dünyaya açılırken kendi geleneğimizi, kültürümüzü de oraya götürelim ki yurtdışında Türkiye’yi hakkıyla temsil edelim.” ifadelerini kullandı.