Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından normalleşme planı açıklandı. Bilindiği üzere Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirilmişti.
Ankara'da Taksilerde tek-çift plaka uygulaması kaldırılıyor
Erdoğan: " İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz." şeklinde açıklamada bulunmuştur.
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