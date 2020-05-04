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Ankara'da Taksilerde tek-çift plaka uygulaması kaldırılıyor

Ankara ve diğer 2 şehirde ticari taksiler için tek-çift plaka uygulaması kalkıyor..İşte o tarih haber detayında..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından normalleşme planı açıklandı. Bilindiği üzere  Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirilmişti.

Ankara'da Taksilerde tek-çift plaka uygulaması kaldırılıyor

Erdoğan: " İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

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