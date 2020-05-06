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06 Mayıs 2020- Gündem

Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara'da mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 48’inci yıl dönümünde, Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarlarının başında anıldı.

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6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarları başında anma törenleri yapıldı. İdamlarının 48’nci yıl dönümünde mezarların başında düzenlenen anma törenlerine siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ile diğer vatandaşlar katıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak üzere mezarlığa gelen vatandaşlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında ayrı ayrı gruplar halinde ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde mezarlığa alındı. Anma törenine katılanlar, slogan attı ve Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Mezarlığa gruplar halinde alınan vatandaşlar, mezar başına karanfil bırakırken diğer yandan çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri zaman zaman, vatandaşları Korona virüs tedbirleri kapsamında uyardı.

06 Mayıs 2020 İHA Ankara- Gündem

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