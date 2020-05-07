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Barakada yaşayan kadına Altındağ Belediyesi umut oldu

Altındağ Belediyesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Doğantepe Mahallesi son durakta, derme çatma bir barakada yaşayan İsmigül Şahin’e sahip çıkıldı.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Doğantepe Mahallesi son durakta, derme çatma bir barakada yaşayan İsmigül Şahin’e sahip çıkıldı. Şahin, Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evi’ne yerleştirildi. 

Geçtiğimiz günlerde yalnız yaşayan, 76 yaşındaki Ülker Güleryüz’ü sımsıcak bir yuvaya kavuşturan Altındağ Belediyesi, yine yalnız yaşayan, 50 yaşındaki İsmigül Şahin’e de sahip çıktı.  Eski bir otobüs durağına sığınarak, yaşamını güç şartlarda sürdürmeye çalışan İsmigül Şahin, yeni ve sıcak yuvasına kavuştu. 

EŞYA DESTEĞİ DE VERİLDİ

İsmigül Şahin’e ulaşılması ve yardım süreci hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı şunları kaydetti:

“İsmigül Şahin’e çevrede yaşayan duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı sayesinde ulaştık. Sağ olsunlar, duyarlı vatandaşlarımız konuyu sosyal medya aracılığıyla bize ilettiler. Oturduğu gecekondu yıkılınca, evsiz barksız kalmış. Hiçbir yere yerleşemeyince de, gidip Siteler son durakta bulunan eski bir otobüs durağına sığınmış. Burada çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Buna rağmen çok güler yüzlü, gönlü güzel bir hemşehrimiz... Kendisine edilen yardımları bile geri çeviren, aldığı yardımları ise başkaları ile paylaşan biri… Altındağ’da hiç kimse yalnız olmadığı gibi, İsmigül Şahin de yalnız değil artık… Kendisi bundan böyle Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evimizde yaşayacak. Yeni ev eşyası desteği de verdik, yerleşmesine de yardımcı olduk. Bundan böyle orada sıcacık bir yuvası ve kocaman, sevgi dolu bir ailesi olacak inşallah…”

“SESİMİ DUYAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Altındağ Belediyesi’nin kendisine sahip çıkmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İsmigül Şahin ise Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti. Evi yıkıldıktan sonra çok zor günler yaşadığını söyleyen Şahin “Hiç kimsem yoktu. Bir de üstüne evsiz kalınca çok zor günler geçirdim. Şartlar çok zor, yalnızlık daha da zor… Sesimi duyup da bana ulaşan, bana destek olan, beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi başımı sokacak bir evim var, arkadaşlarım var. Benim gibi yaşamını yalnız sürdüren kader ortaklarım, kocaman bir ailem var. Herkesten Allah razı olsun” dedi.
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Bugün 09:43 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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