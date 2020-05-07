Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 09:52 TSİ- Belediyeler G: Dün 09:54 TSİ

Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere destek

44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına  bu zor süreçte en büyük destek Mamak Belediyesi’nden geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına  bu zor süreçte en büyük destek Mamak Belediyesi’nden geldi. 

Mamak’ta faaliyet gösteren yaklaşık 400 Berber ile yaklaşık 250 Kuaför ve Güzellik Salonu Mamak Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Mamak Belediyesi ayrıca dezenfekte ettiği berber ve güzellik salonlarına ücretsiz maske dağıttı.

Yeşilbayır mahallesi’nde berber dükkanı dezenfekte edilen Halil Budak, Mamak Belediyesi’ne teşekkür ederek, esnaf olarak kendilerinin de tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizdi.

Budak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından hem sevindik hem de tedirgin olduk. Biz de esnaf olarak gerekli önlemleri aldık. 3 koltuk arasında bir koltuğu boş bırakacağız, önlük, tulum ve havlularımız kullan- at şeklinde olacak. Kapı girişine dezenfektan yerleştireceğiz ve müşterileri tek tek alacağız. Belediyemizden Allah razı olsun. Hem iş yerimi ilaçladı hem de maskemi verdi. İnşallah bu zor günleri atlatarak, özlediğimiz günlere geri döneriz.” dedi.

Esnaf dostuyuz

Koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren, Mamak Belediyesi olarak tüm önlemleri arttırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan yaklaşıyoruz. 11 Mayıs’ta faaliyete başlayacak ilçemizdeki tüm Berber ve Kuaför ve Güzellik Salonu esnafımızın işyerlerini Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği ile dezenfekte ederek, maskelerini dağıtıyoruz. Esnaf dostu bir belediyeyiz ve bu zor günlerde esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle örnek hizmetlerine devam ediyor mask
Yenimahalle örnek hizmetlerine devam ediyor
Sincan Belediyesi'nden 675 iş yerine destek mask
Sincan Belediyesi'nden 675 iş yerine destek
Çocukları sevindiren kampanya çığ gibi büyüyor mask
Çocukları sevindiren kampanya çığ gibi büyüyor
CİMER'e muhabbet kuşu başvurusu mask
CİMER'e muhabbet kuşu başvurusu
Mobil tahsilat ekibi kuruldu: Vergiler evden ödenebilecek! mask
Mobil tahsilat ekibi kuruldu: Vergiler evden ödenebilecek!
Normalleşme süreci başladı: Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı... mask
Normalleşme süreci başladı: Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı...
Çankaya Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıtıyor mask
Çankaya Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıtıyor
Keçiören Belediyesi normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak mask
Keçiören Belediyesi normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak
Barakada yaşayan kadına Altındağ Belediyesi umut oldu mask
Barakada yaşayan kadına Altındağ Belediyesi umut oldu
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı

Dün 09:52 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Gölbaşı Belediyesi Kredi Yurtlar Kurumunda iftar açtı mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi Kredi Yurtlar Kurumunda iftar açtı
Yenimahalle örnek hizmetlerine devam ediyor mask
Yenimahalle örnek hizmetlerine devam ediyor
Mamak Belediyesi'nden sokak pazarı uygulaması mask
Mamak Belediyesi'nden sokak pazarı uygulaması
CİMER'e muhabbet kuşu başvurusu mask
CİMER'e muhabbet kuşu başvurusu
Çankaya Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıtıyor mask
Çankaya Belediyesi Ücretsiz Süt Dağıtıyor
Keçiören Belediyesi normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak mask
Keçiören Belediyesi normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı mask
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek
Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi mask
Tutuklu Hakan Aygün tahliye edildi

GALERİ

Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor" mask
ABD’li hemşireden Covid-19 isyanı: "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 28750883

Varnish cache server