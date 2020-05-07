Mamak Belediyesi'nden kuaför ve berberlere destek

44 gündür kapalı olan ve 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına bu zor süreçte en büyük destek Mamak Belediyesi’nden geldi.

Mamak’ta faaliyet gösteren yaklaşık 400 Berber ile yaklaşık 250 Kuaför ve Güzellik Salonu Mamak Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Mamak Belediyesi ayrıca dezenfekte ettiği berber ve güzellik salonlarına ücretsiz maske dağıttı.

Yeşilbayır mahallesi’nde berber dükkanı dezenfekte edilen Halil Budak, Mamak Belediyesi’ne teşekkür ederek, esnaf olarak kendilerinin de tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizdi.

Budak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından hem sevindik hem de tedirgin olduk. Biz de esnaf olarak gerekli önlemleri aldık. 3 koltuk arasında bir koltuğu boş bırakacağız, önlük, tulum ve havlularımız kullan- at şeklinde olacak. Kapı girişine dezenfektan yerleştireceğiz ve müşterileri tek tek alacağız. Belediyemizden Allah razı olsun. Hem iş yerimi ilaçladı hem de maskemi verdi. İnşallah bu zor günleri atlatarak, özlediğimiz günlere geri döneriz.” dedi.

Esnaf dostuyuz

Koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren, Mamak Belediyesi olarak tüm önlemleri arttırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan yaklaşıyoruz. 11 Mayıs’ta faaliyete başlayacak ilçemizdeki tüm Berber ve Kuaför ve Güzellik Salonu esnafımızın işyerlerini Berberler ve Kuaförler Odası ile işbirliği ile dezenfekte ederek, maskelerini dağıtıyoruz. Esnaf dostu bir belediyeyiz ve bu zor günlerde esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız.” dedi.