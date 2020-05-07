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Keçiören Belediyesi normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “11 Mayıs Pazartesi günü kepenk açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kiti temin edeceğiz.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “11 Mayıs Pazartesi günü kepenk açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kiti temin edeceğiz. Yine 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşımıza ve hafta içi sokağa çıkabilecek olan gençlere ve çocuklara da hijyen kiti dağıtımı yapacağız.” dedi.

BERBERLERE ÖZEL DEZENFEKTE EKİBİ

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme takvimiyle birlikte harekete geçtiklerini belirtti.

Kovid-19 ( koronavirüs) salgını sürecinde normalleşmeye destek vermek için tüm birimlerin seferber edildiğini de söyleyen Altınok, “Belediye öz kaynaklarıyla ürettiğimiz yapılan maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kitini; berber, kuaför, güzellik salonları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca talep eden berberlerin dükkânlarını dezenfekte etmek için belediyemiz tarafından berberlere özel dezenfekte ekibi kuruldu.” diye konuştu. 

PARKLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Parklara gitmeyi özleyen minikler için Keçiören’deki tüm çocuk oyun setlerinin dezenfekte edileceğini de kaydeden Altınok, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.
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Bugün 09:57 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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