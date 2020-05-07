Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy köylerinde yapılan çeltik ekimi Ankara’da tek olma özelliğini taşıyor. Bolu Kartalkaya dağından doğan ve Aladağ çayından sulanan çeltik, 4 ay devamlı suyun içinde kalarak yetişiyor. Çeltik ekimini gerçekleştiren Turgut Zorlu, 2 bin dönüm araziye ekerek çeltik ekimine başladıklarını belirterek, "Ankara’da çeltik ekilen tek yerin Uluköy ve Karaköy olduğunu biliyoruz" dedi. Çeltik üreticisi Zorlu uzun yıllardan beri bu bölgede çeltik ekiminin yapıldığını, çok kaliteli ürün alındığını ve çeltik ekiminin Mayıs ayının sonuna kadar sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Dün 10:21 TSİ- Gündem
Ankara’da tek Nallıhan’da yapılan çeltik ekimi başladı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy köylerinde yapılan çeltik ekimine başlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz