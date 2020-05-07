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Mobil tahsilat ekibi kuruldu: Vergiler evden ödenebilecek!

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş ve üstü emlak vergisi mükellefleri için mobil tahsilat ekibi kurduklarını açıkladı.

Elif Duman
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Belediyelere ödenmesi gereken 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran. 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kurdukları mobil ekiple, 65 yaş ve üstü mükelleflerin Mayıs ayı vergilerini bizzat evlerinde tahsil edeceklerini söyledi. Taşdelen, “Salgınla mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Destek Merkezi’nin 0 312 458 90 30 numaralı telefonundan mobil tahsilat ekibi talebinde bulunabilecek.” dedi.

Taşdelen, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine, 2020 yılı birinci taksitinin son ödeme gününün 1 Haziran olduğunu hatırlattı. Emlak ve çevre temizlik vergilerinin zamanında ödenmesini isteyen Taşdelen, “Sevgili komşularımız, vergilerini mutlaka belirtilen tarihlerde ödesinler.  Mesai saatlerinde Belediye’ye ait 7 farklı noktadan,  internet üzerinden, mobil uygulamadan veya bankalar aracılığıyla vergilerini ödeyebilirler. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için de mobil ekiplerimiz hazır bekleyecek.” bilgisini verdi.

MOBİL EKİP İÇİN 0 312 458 90 30

Çankaya Belediyesi, kurduğu mobil ekiple, 65 yaş ve üstü mükelleflerin Mayıs ayı vergi ödemeleri için ödeme kolaylığı da sağlayacak. Salgınla mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Destek Merkezi’nin 0 312 458 90 30 numaralı telefonundan talepte bulunabilecekler.

Vatandaşlar, emlak ve çevre temizlik vergisi borcunu, belediyenin internet sayfası https://ebelediye.cankaya.bel.tr/  linkinden öğrenebilirler.

HALKBANK, DENİZBANK VE AKBANK’TAN ÖDEME

Halkbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi – 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70
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Dün 11:18 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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