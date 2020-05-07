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İletişim Başkanı Altun’dan “Milli Teknoloji Hamlesi” projesine destek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin kararlılıkla başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönülmeyeceğini, devletin ve milletin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Devletimiz, milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır" dedi.

(İHA)

Bugün 11:22 TSİ İHA Ankara- Gündem

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