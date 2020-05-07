Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta Mustafa Kazimi başkanlığındaki hükümetin güvenoyu almasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Irak’ta yeni hükümetin Irak Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyor, dünyamızın içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde kritik bir sorumluluk üstlenen Başbakan Mustafa Kazımi’ye başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin dost ve kardeş Irak halkının tüm bileşenlerini kucaklayacak, halkın meşru taleplerini karşılayacak ve bölgemizde istikrara katkı sunacak adımlar atacağına inanıyoruz. Bundan önceki Irak hükümetleriyle olduğu üzere yeni hükümetle de ortak çıkarlar temelinde güvenlik, ticaret, yatırım ve yeniden imar konuları başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliği anlayışıyla çalışmaya hazırız” denildi.
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“Kritik bir sorumluluk üstlenen Başbakan Mustafa Kazımi’ye başarılar diliyoruz”
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta güvenoyu alan Mustafa Kazimi başkanlığındaki hükümetin bölgede istikrara katkı sunacak adımlar atacağına inanıldığını belirterek, Başbakan Mustafa Kazımi’ye başarılar diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz