Çocukları sevindiren kampanya çığ gibi büyüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Dayanışma için 6 Milyon Tek Yürek” sloganıyla başlattığı kampanyaya destek her geçen gün artıyor. Başkan Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara seslenerek ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına bilgisayar desteği çağrısı yapmasının ardından TED Ankara Mezunları Derneği, 115 adet masaüstü bilgisayar bağışında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek” çağrısıyla başlattığı iyilik seferberliği geniş kitlelere yayılıyor.

Her yaş ve meslek grubu için toplumsal dayanışma kampanyalarına imza atan Başkan Yavaş’ın bu çağrısına destek her geçen gün artıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına iletilmek üzere bilgisayar desteği için seslenen ve “iyilik bulaşıcıdır” diyen Başkan Yavaş’ın bu sesine; iş insanından sanatçısına, öğretmeninden esnafına kadar binlerce hayırsever kulak veriyor.

Son olarak TED Mezunları Derneği üyeleri de başlatılan bu kampanyaya katılarak destek verdi.

TED Mezunları Derneği, yaşanan küresel salgın nedeniyle işini kaybeden ya da maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere 115 adet masaüstü bilgisayarı, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etti.

Başkan Yavaş’ın çağrısının kendileri için önemli olduğunu söyleyen TED Ankara Mezunları Derneği Başkanı Necdet Akdaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Başkan’ın bu çağrısı üzerine üyelerimizi organize ettik. Bu bilgisayarları üyelerimiz aldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediye ekiplerine 115 masaüstü yeni bilgisayar teslim ettik. Bize yardım yapma imkanı sunan Başkan Yavaş’a ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınan bilgisayarlar yapılacak kuranın ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak.