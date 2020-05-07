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Şoför esnafına hijyen desteği devam ediyor

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na bağlı her üyeye, Koronavirüs önlemleri kapsamında  kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan korona hijyen paketlerinin dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Elif Duman
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Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'na bağlı her üyeye, Koronavirüs önlemleri kapsamında  kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan korona hijyen paketlerinin dağıtımı gerçekleştiriliyor. Başkan Yiğiner, Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, "Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksici esnafımızın ve dolayısı ile müşterilerinin de sağlığını korumak için hazırladığımız kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan korona hijyen paketlerimizi odamızda oluşturduğumuz bir alandan şoför esnafımıza dağıtımlarını yapmak üzere taksi durak temsilcilerimize teslim ediyoruz. Ankaralılar güvenli ve huzurlu bir şekilde taksilerimize binebilirler." dedi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirten Başkan Yiğiner, "Hem salgınla hem de salgının ekonomik etkileriyle mücadele ettiğimiz, hepimiz için zorlu bir dönemdeyiz. Biz de bu dönemi en az hasarla atlatmak için esnafımıza, sanatkarlarımıza gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ANKESOB olarak tüm odalarımıza önce el dezenfektan stantlarının dağıtımını yaptık. Ardından, koronavirüs salgınından korunmak için hazırladığımız kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan korona hijyen paketlerimizi yine odalarımıza ve müşteriyle birebir temas halinde olan esnaf ve sanatkarlarımıza ve yanlarında çalışanlarına dağıtımını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu doğrultuda, odamıza bağlı tüm şoför esnafımıza da ulaştırılması için taksi durak temsilcilerimize korona hijyen paketlerini teslim ediyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kurallarına uymak, kişinin hem kendi sağlığı hem de birlikte yaşadığı ve de iş ortamlarında bulunduğu insanların sağlığı için çok önemli. Artık, hem kendimizin hem de toplumun sağlığını önemseyerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutacağımız, çalışma ortam ve koşullarını iyileştirmek önceliğiyle hareket ederek çalışacağımız bir dönemdeyiz.Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm alanlarda kesintisiz uygulamalıyız. Hijyen ve sosyal mesafe  kurallarına uygun olarak hareket etmeli, tedbiri elden bırakmamalıyız. Ülke olarak bu zor günleri birlikte dayanışma içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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