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Yenimahalle örnek hizmetlerine devam ediyor

Türkiye’yi sarsan Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 650 aileye günlük yemek servisi hizmetinin yanında 30 bin adet yardım kolisi dağıttı.

Elif Duman
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Türkiye’yi sarsan Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 650 aileye günlük yemek servisi hizmetinin yanında 30 bin adet yardım kolisi dağıttı.

Dünyayı kasıp kavuran ve Mart ayında ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde teyakkuza geçen Yenimahalle Belediyesi, Aşevi personeli ile her gün 650 ailenin kapısına 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

30 bin aileye yardım kolisi

Her gün 2 bin 500 kişilik yemek dağıtarak, 65 yaş üstü, evlerinden çıkamayan ve kimsesi olmayan ilçe sakinlerinin mutfağına destek olan Yenimahalle Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrasında işten çıkarılan ve geçim sıkıntısı yaşayan aileleri de unutmuyor. İçerisinde temel gıda malzemelerini barındıran 30 bin adet yardım kolisi Koronavirüs salgını süresince belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edildi.

Yaşar, “Salgın sonrasında da vatandaş unutulmamalı”

Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan vatandaşların Koronavirüs salgını sonrasında zor günler yaşadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülke olarak zaten sıkıntılı bir ekonomik süreç yaşıyorduk. Dar gelirli vatandaş Koronavirüs sebebiyle çok zor günler geçiriyor. Yerel yönetimler olarak bu sıkıntılı süreçte vatandaşımızın yanında oluyoruz. Yenimahalle’de işsiz kalan ve geçim sıkıntısı yaşayan binlerce ailenin mutfağına destek olmanın yanında 65 yaş üstü, kimsesi olmayan 2 bin 500 ilçe sakinine salgın süresince günde 4 çeşit yemek servisi gerçekleştiriyoruz.  Belediyemiz ve muhtarlıklarımız tarafından tespit edilen, işsizlik sorunu yaşayan ve virüs sonrası ekonomik olarak çok zor günler geçiren binlerce aileye yardım kolisi dağıtıyoruz. Bu zor günleri bir an önce atlatabilmemizin ve virüsten en az zararla kurtulabilmemizin yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor. Devletin yetkili kurumları ve yerel yönetimler birlikte çalışarak salgın ve sonrasında ki zorlu süreçte ihtiyacı olan vatandaşa destek olmalıdır.” dedi.
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Bugün 12:20 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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