Tarihi Kapalıçarşı yeniden ziyarete açılıyor

Turistlerin uğrak noktası tarihi Kapalıçarşı, 23 Mart tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılmıştı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, çarşının yeniden ziyarete açılmasına karar verildi.
Kapalıçarşı ziyarete açılıyor
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla korona virüse karşı aldıkları önlemleri anlatarak, tarihi çarşının açılış sürecini açıklayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz