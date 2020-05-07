Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine sterilizasyon kapısı koydu

Suudi Arabistan, korona virüse karşı aldığı tedbirleri artırmaya devam ediyor. Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevî camilerinin girişine ziyaret edenleri otomatik bir şekilde sterilize eden kapılar yerleştirildi.
Teknik ve Hizmet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından en son teknoloji ile yapılan sterilizasyon kapıları onayladıktan sonra Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin girişlerine yerleştirildi.
Gelişmiş sterilize kapılar, ziyaretçileri sterilize edip termal kameralarla 6 metre uzaklıktaki sıcaklıkları tespit edebiliyor, aynı anda birkaç kişinin sıcaklığını ölçebiliyor. Kapılarda antiseptik depolama birimi, akıllı izleme ekranları da bulunuyor. Günlük olarak işlerini yapmak için camilere giren herkes sterilize kapılardan geçiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz