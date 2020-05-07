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EPDK, İGDAŞ’tan mevzuta aykırı olan faturaların iptal edilmesini istedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.