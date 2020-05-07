EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz” dedi.
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EPDK, İGDAŞ’tan mevzuta aykırı olan faturaların iptal edilmesini istedi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz