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İran Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem: 1 ölü 11 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem. Depremde 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
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İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran Devlet televizyonuna konuşan Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar, çevredeki kentlerden de hissedilen depremin hasara yol açmadığını belirtti. 

Tesnim Haber Ajansına göre, Demavend Sağlık Merkezi Başkanı Hasan Hayırhah, Rudehen ilçesinde, deprem anında panikle dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada duvara çarparak beyin sarsıntısı geçiren 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Hayırhah, panik nedeniyle 11 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. 

Öte yandan 5,1 şiddetindeki depremin ardından en büyüğü 3,9 şiddetinde 4 artçı sarsıntının gerçekleştiği bildirildi. 

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