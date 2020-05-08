Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:10 TSİ- Gündem G: Bugün 11:17 TSİ

10 yıl önce bugün neler oldu - 8 Mayıs 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
Video için play'e tıklayın

GÜRSEL TEKİN’DEN İKTİDARA 3. KÖPRÜ MESAJI

“MARMARAY YETMEZSE 3. KÖPRÜYE ‘EVET’ DERİZ”

CHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği"ne katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Marmaray’ın trafik sorununu çözmemesi durumunda İstanbul boğazına yapılması düşünülen 3. köprü projesine evet diyebileceklerini söyledi.

MALATYA DEVLET HASTANESİ’NİN TEMELİ ATILDI

“HASTANE YATAK SAYISI 35 BİNİ BULACAK”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Malatya Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Akdağ, sene sonuna kadar hastane yatak sayısının 35 bine ulaşacağını belirtti.

TBMM FUTBOL TAKIMI SAHAYA ÇIKTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Futbol Takımı, Sandıklı Şöhretler Karması ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden TBMM Futbol Takımı sahaya Bursaspor’un renkleri olan Yeşil Beyaz formalarla çıktı.

TBMM Futbol Takımı’nın kaptanlığını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

MARMARİS 1. ENGELLİLER ŞENLİĞİ

Marmaris’te düzenlenen 1. Engelliler Şenliği’ne katlan yüzlerce engelli hünerlerini sergiledi. Şenliğe Muğla ve ilçelerinden 9 okuldan yaklaşık 300 öğrenci ve aile katıldı.

Şenlikte dans gösterileri yapılırken, engelli öğrenciler şarkı söyledi, şiir okudu ve çeşitli müzik aletlerini çaldılar.

DAĞA TIRMANIYOR, AĞAÇLARA ÇIKIYOR

Erzurum’un Oltu İlçesinde yaşayan 52 yaşındaki Nazım Kül, ilerlemiş yaşına rağmen yüksek performansı ile herkese meydan okuyor.

Evli ve 4 çocuğu, iki torunu bulunan Nazım Kül, ilçe merkezindeki bir kilometrelik kayalık dağa 8 dakikada çıkıyor ve 3.5 dakikada iniyor. Yerinde duramayan süper dede ağaçlara tırmanıyor.

Her gün 400 Makas, 25 barfiks, 100 mekik, 60 şınav çekiyor. Sağlıklı yaşamanın yolunu spor yaparak bulan Nazım Kül, uzun yıllardan beri spor yaptığını ve kimseyi kendine rakip olarak görmediğini belirtiyor.

Bugün 11:10 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da gençlik merkezi personeli Türk Kızılaya kan bağışında mask
Ankara'da gençlik merkezi personeli Türk Kızılaya kan bağışında
Kaftancıoğlu’nun Halk TV’de darbe söylemine RTÜK ağır ceza verdi mask
Kaftancıoğlu’nun Halk TV’de darbe söylemine RTÜK ağır ceza verdi
İçişleri Bakanlığından pazar yeri genelgesi: 11 Mayıs'ta artık serbest mask
İçişleri Bakanlığından pazar yeri genelgesi: 11 Mayıs'ta artık serbest
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine sterilizasyon kapısı koydu mask
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin girişine sterilizasyon kapısı koydu
Şoför esnafına hijyen desteği devam ediyor mask
Şoför esnafına hijyen desteği devam ediyor
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı mask
Mezarlıklar yeniden ziyarete açıldı
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor" mask
MHP'li Fatih Çetinkaya:"Esad Rejimi ile Hafter güçleri uyuşturucu ticareti yapıyor"
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı mask
Ankara Sincan’da 5 yeni Gençlik Merkezi yapımına başlandı
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi mask
Normalleşme takvimi belli oldu! İşte tarih tarih normalleşme takvimi
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı mask
O Mahallede Vaka sayısı arttı: Mahalle bugün karantinaya alındı
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek mask
Maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek

GALERİ

Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl havadan görüntülendi mask
Aydos ormanının ‘saklı güzelliği’ olan göl havadan görüntülendi
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri mask
Türkiye ve Ankara'da Günün Özet Haberleri
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı mask
Korona virüs bu ilçeye hiç uğramadı
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı mask
Beypazarı Belediyesi esnafa yüz koruyucu siperlik dağıtıldı
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor mask
Sosyal mesafeyi koruyan özel bank büyük ilgi görüyor
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor mask
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL